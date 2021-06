Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a oferit puteri suplimentare Groenlandei si Insulelor Feroe in contextul in care regiunea Arctica incepe sa capete importanta strategica in privinta comertului si resurselor, relateaza DPA. Groenlanda si Insulele Feroe, arhipelag din Atlanticul de Nord, vor primi un rol mai important in Consiliul…

- Statele Unite vor sa îsi consolideze relatia cu Groenlanda, în special din punct de vedere comercial, a declarat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken în timpul unei vizite în aceste teritoriu danez din Arctica, adaugând ca Washingtonul nu are însa nicio…

- CHIȘINAU, 20 mai - Sputnik. Rusia a preluat președinția Consiliului Arctic pentru doi ani. Ceremonia a avut loc in cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai celor opt țari din Consiliul Arctic la din Reykjavik.Пресс-служба МИД РФZaharova: Discuția dintre Lavrov și Blinken a fost constructiva…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken va solicita un efort international impotriva schimbarilor climatice si o cooperare intarita in Arctica in timpul unei deplasari in Groenlanda saptamana viitoare, a anuntat vineri Departamentul de Stat, citat de AFP. Vizita este o noua etapa a unui…

- Arctica a devenit cel mai recent front al razboiului rece in creștere dintre Rusia și China pe de o parte și Statele Unite și aliații sai pe de alta parte. Mizele, uriașe, sunt economice și geostrategice. Fostul președinte Donald Trump a fost ridiculizat cand a sugerat cumpararea Groenlandei in 2019.…

- Danemarca isi lanseaza marti ”coronapas”-ul, prin care vrea sa-si redeschida societatea, plasata intr-o semicarantina de la inceputul lui ianuarie. ”Este o arma foarte puternica si o protectie a comunitatii si indivifului”, dadea asigurari premierul social-democrat Mette Frederiksen la 23…

- In multe state europene, numarul infectarilor crește semnificativ. Dar exista si ample strategii de redeschidere, precum in Danemarca. Poate funcționa un astfel de plan? Un plan inteligent pe termen lung – mai ales in privinta actualelor masuri de combatere a coronavirusului ramane deocamdata doar un…

- Pamantul inghețat care a fost prelevat din Groenlanda in timpul Razboiului Rece de catre o operațiune militara secreta a ascuns un alt lucru: fosile ingropate care ar putea avea un milion de ani vechime. Analizele recente au dus la descoperirea plantelor care erau atat de bine prezervate ca “arata ca…