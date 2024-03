Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari, printre care se numara presedintele Comisiei Europene, presedintele Parlamentului European, sefi de state si de guverne, presedintii de partide si comisarii europeni care fac parte din familia politica a Popularilor Europeni, se reunesc, astazi și maine,…

- Datele preliminare publicate vineri de Eurostat arata ca rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat luna trecuta la 2,6%, in scadere de la 2,8% in ianuarie, desi analistii se asteptau la un nivel de 2,5% in februarie. Inflatia este acum mult sub nivelul de varf de 10,6% inregistrat in octombrie…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea profiturilor obtinute din activele rusesti inghetate pentru a cumpara provizii militare pentru Ucraina, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters.

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a semnat, la Liege, foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economie sociala, a informat , ieri, ministerul de resort, citat de Agerpres. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, documentul…

- Siegfried Mureșan: Cerem președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un mai mare sprijin pentru fermierii din Romania și din Uniunea Europeana, in paralel cu continuarea ajutorului acordat Ucrainei Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), vicelider al Grupului PPE responsabil pentru…

- Dialogul strategic privind viitorul agriculturii, lansat de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este un demers necesar si util pentru perioada care urmeaza, dar si unul foarte important in contextul Pactului Verde European, care a adus multe influente in actuala Politica Agricola Comuna,…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat “Dialogul strategic” privind viitorul agriculturii in Uniunea Europeana (UE), anunța Reprezentanța Comisiei Europene. “Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat astazi, 25 ianuarie, dialogul strategic privind viitorul agriculturii,…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, 17 ianuarie, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca va demara un proiect privind reformarea Uniunii Europene și pregatirea pentru o „Uniune compusa din peste 30 de state membre”, a relatat Calea Europeana. In prezent,…