- Țeapa ”E-mailul de la banca”. Alerta a autoritaților cu privire la inmulțirea atacurilor cibernetice Managerul Directiei Comunicare, Marketing si Media din cadrul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), Mihai Rotariu, atrage atentia asupra inmulțirii atacurilor in mediul online, in…

- Ministerul Sanatații prezinta pe site-ul instituției, www.ms.ro, setul de recomandari in contextul instituirii starii de alerta epidemiologica din cauza gripei. Este vorba atat de sfaturi generale pentru intreaga populație, cat și de precizari specifice in cazul angajatorilor, unitaților medicale și…

- Uniunea Europeana a solicitat retinere maxima in Kosovo, pe masura ce tensiunile dintre guvern si Serbia se intensifica. Organizatia a facut apel catre toate partile, pentru a recurge la o solutie politica. Kosovo si-a declarat independenta fata de Serbia in anul 2008, dar Belgradul nu recunoaste…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a 10 entitați navale rusești din cauza operațiunilor impotriva porturilor ucrainene, a anunțat Departamentul de Stat american, in contextul in care Washingtonul sporește presiunea asupra Moscovei din cauza invaziei in Ucraina, scrie Reuters. Fii…

- Una dintre dronele lansate de Rusia in noul atac aerian asupra infrastructurilor energetice ucrainene in noaptea de duminica spre luni a survolat centrala nucleara din regiunea Nikolaev, a anuntat operatorul centralelor atomoelectrice din Ucraina, compania Energoatom, relateaza agentiile Reuters…

- Rujeola este extrem de contagioasa și poate fi prevenita aproape in totalitate prin vaccinare. Cu toate acestea, este nevoie de o acoperire vaccinala de 95% pentru a preveni apariția unor epidemii in randul populației, informeaza Mediafax.Un numar record de aproape 40 de milioane de copii au ratat o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, incepand de astazi, 17 noiembrie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a fost inchisa circulatia pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 7C Transfagarasan , pe sectorul de drum cuprins intre kilometrii…