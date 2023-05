Stiri pe aceeasi tema

- Pagina oficiala a summitului Comunitații Politice Europene a fost deja lansata. Aceasta cuprinde informații despre eveniment, locația acestuia, țarile ai caror lideri au fost invitați, dar informații generale despre Republica Moldova, transmite Noi.md cu referire la newsmaker.md. Platforma de dialog…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat ca parlamentarii Partidului Actiune si Solidaritate din Republica Moldova au depus in Parlament un proiect de lege prin care autoritatile de la Chisinau vor transmite cu titlu gratuit Mitropoliei Basarabiei cladirea fostului Seminar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca parlamentarii Partidului Actiune si Solidaritate au depus in Parlamentul Republicii Moldova un proiect de lege prin care autoritatile de la Chisinau vor transmite cu titlu gratuit Mitropoliei Basarabiei, din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, cladirea fostului…

- Aproximativ 80 de tineri din diferite raioane ale Republicii Moldova au fost transportati in mod organizat de Partidul Sor (prorus) pentru un „sejur” de trei zile in statiunea Belek din Turcia, acolo unde ar fi fost instruiti in tehnici de provocare a dezordinii in masa in timpul protestelor, a dezvaluit…

- „Adevarul simplu” a fost restabilit prin votul deputaților care au aprobat joi, 2 martie, in prima lectura, inițiativa privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” din legislația naționala cu cea de „limba romana”, iar actuala majoritate parlamentara nu a facut decat sa implementeze Hotararea…

- Fostul președinte, Igor Dodon, a comentat proiectul de lege al Partidului Acțiune și Solidaritate cu privire la schimbarea sintagmei „limba moldoveneasca” in „limba romana” in toate legile. „Oare asta e cel mai important lucru acum in Republica Moldova? Nu ar fi mai bine sa ne ocupam de problemele care…

- Deputati ai Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) au inregistrat in Parlamentul din Republica Moldova un proiect de lege ce prevede ca in textele legilor Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, sintagma 'limba moldoveneasca' sa fie substituita cu 'limba romana', transmite Moldpres, relateaza…

- Un grup de diversionisti din Serbia urma sa ajunga saptamana aceasta in Republica Moldova ca parte a suporterilor echipei Partizan Belgrad, a declarat Andrian Cheptonar, deputat din cadrul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…