Stiri pe aceeasi tema

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susține ca liberalii sunt puși de catre Klaus Iohannis sa-și nege declarațiile din opoziție pentru ca acestea ii dauneaza in campania electorala.Citește și: SURSE - Iohannis și Dancila muta liniile frontului: șeful de campanie al PNL vine cu…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca in urma conferinței de presa a președintelui Klaus Iohannis, de la sediul PNL, a vazut ceva ce nu se intampla nicaieri in lume. Cristoiu arata ca președintele a impus regulile unei conferințe de presa, in timp ce, in general, aceste reguli sunt impuse de catre…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a cerut, joi, intr-o conferinta de presa, tuturor celor care in primul tur al alegerilor prezidentiale au votat impotriva Vioricai Dancila, sa fie prezenti si in turul al doilea si sa il voteze pe presedintele Klaus Iohannis. In acest sens, presedintele…

- Dupa ce a fost criticat ca refuza o dezbatere cu Dancila, presedintele Klaus Iohannis a tinut miercuri o conferinta de presa in care a raspuns la intrebarile jurnalistilor. Prezenti la eveniment, reporterii „Adevarul” l-au intrebat pe seful Statului despre absenta sa de la sedintele CSM, despre lipsa…

- Ultimele zile ale guvernului Dancila sau primele zile ale guvernului Orban? Pana la ora votului conteaza fiecare vorba, fiecare gest, fiecare intalnire pe care premierul desemnat o are cu liderii partidelor, dar si cu fiecare parlamentar in parte. De altfel, Ludovic Orban a declarat ca se negociaza…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos a explicat la „Adevarul Live” vizavi de decizia presedintelui Klaus Iohannis de a oferi o a treia sansa guvernarii Dancila ca el nu ar fi oferit-o. „PSD a demonstrat cu varf si indesat ceea ce poate si mai ales ceea ce nu poate”, a explicat Ciolos.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, la inceputul ședinței Colegiului Național al PMP, ca intreaga conducere a partidului trebuie sa analizeze cu maxima seriozitate solicitarea PNL de a acorda votul de incredere guvernului Orban și a explicat ca discuțiile purtate pana acum au ajuns intr-un…

- Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, face gafa dupa gafa in iesirile publice pe care le are. Obligat oarecum sa sustina conferinte de presa pentru a mai distrage atentia de la problemele politice actuale cu care se confrunta partidul de guvernamant, dar si in speranta ca va mai amortiza din caderea…