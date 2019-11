Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democratilor, Viorica Dancila, a declarat, joi, ca nu este vinovata, ca fost premier, ca Romania nu a devenit membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU, adaugand ca vinovatia apartine actualului sef al statului care "nu a avut niciun dialog si nicio negociere pentru obtinerea…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, acuza, din nou PSD și PNL de blat. Ponta susține ca Iohannis face tot posibilul pentru ca Dan Barna sa nu prinda turul II al alegerilor prezidențiale, dar și ca Dan Barna a fost speriat cu dosarul de la DNA și scos din joc.Citește și: Dan Barna a EXPLODAT…

- Barbatul a leșinat la finalul mitingului, iar Viorica Dancila s-a dus imediat la el, sa vada ce se intampla. Potrivit imaginilor difuzate de Romania TV, premierul a stat langa acesta pana la sosirea echipajelor medicale. Citeste si ALEGERI PREZIDENTIALE. Dancila: "Nu vom gira un guvern care…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la intalnirea cu ambasadorii din Romania, ca Romania a fost ''boicotata'' de declaratiile politice ''iresponsabile'' ale unor inalti demnitari romani in privința obținerii unui loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. "In mod regretabil,…

- "Am primit informatii extrem de importante de la Bruxelles legate de cele doua candidaturi pentru pozitia de comisar european. Informatiile sunt extrem de grave, atat pentru constituirea Comisiei, cat si pentru imaginea Romaniei, pentru ca sansele ca unul dintre cei doi sa ajunga comisar european…