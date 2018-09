Stiri pe aceeasi tema

- O filmare distribuita de colaborator al USR, Laurențiu Dinca, arata cum Viorica Dancila este invitata de premierul spaniol sa se așeze pe unul dintre cele doua scaune disponibile. Premierul ii indica pe ce scaun sa stea, moment in care un reprezentant al protocolului de la Madrid o ridica pe Viorica…

- Viorica Dancila a fost primita, joi, de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Premierul Romaniei l-a invitat in Romania pe Rege in Romania, iar discuțiile au vizat relațiile bilaterale. Peste un milion de romani traiesc și muncesc in Regatul Spaniei. Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in Regatul Spaniei, a fost primita joi, 6 septembrie 2018, de catre Majestatea Sa Regele Felipe al VI-lea. Premierul roman și Majestatea Sa au evocat relația privilegiata dintre cele doua țari poziționate geografic la extremele continentului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in Regatul Spaniei, a fost primita joi de catre Regele Felipe al VI-lea, cei doi oficiali discutand despre relatiile politice si economice dintre cele doua tari, despre romanii care traiesc si muncesc in Spania si despre exercitarea de…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, a avut joi convorbiri, in Regatul Spaniei, cu presedintele guvernului spaniol, , cei doi oficiali discutand despre schimburile economice, cooperarea in domeniile infrastructurii rutiere si feroviare si interesul Romaniei privind aderarea la Spatiul…

- Romanii din Spania protesteaza impotriva premierului Viorica Dancila care se afla intr-o vizita de doua zile in Spania, unde se va intalni cu primul ministru Pedro Sanchez si cu regele Felipe al VI-lea, fiind asteptata de un grup de protestatari in apropierea Palatului Zarzuela din Madrid.

- Un grup destul de mare de românid in Spania a a pregatit un protest la sosirea Vioricai Dancila la Madrid. Oamenii s-au strâns în fața Palatului Zarzuela, acolo unde regele Felipe al VI-lea o va primi pe șefa guvernului de la București. ”Doamna Dancila,…

- China si Regatul Unit intentioneaza sa deschida discutii in vederea unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana (UE), a anuntat luni, la Beijing, noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu o DISTRUGE…