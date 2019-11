Dăncilă, despre Cabinetul Orban: Parcă este un guvern de bocitoare Presedintele PSD, Viorica Dancila, a catalogat miercuri nou instalatul executiv ca un "guvern de bocitoare", care doar se plange de "greaua mostenire", fara a arata ce va face pentru a regla lucrurile.



"Este foarte usor sa dai vina pe 'greaua mostenire' - eu nu am facut niciodata acest lucru, in calitate de premier -, pentru ca atunci justifica masurile pe care vrea sa le ia impotriva oamenilor si am vazut acest lucru sau faptul ca nu au un program de guvernare coerent. (...) Nici nu au preluat bine toate ministerele si au vorbit despre 'greaua mostenire'. (...) Daca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

