Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, scrie Agerpres.El a precizat ca Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare…

- Guvernul a decis prelungirea termenului pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real prevazut in sarcina persoanelor juridice fara scop lucrativ de la 17 august pana la 1 noiembrie 2020, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului Ionel Danca, noteaza Agerpres. "A fost adoptata o ordonanta…

- Guvernul a aprobat programul "Noua casa" referitor la stimularea achizitiilor imobiliare de catre familiile tinere, a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca."Un proiect de act normativ, atat pentru dezvoltarea sectorului constructiilor, dar si pentru modificarea modului de aplicare…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, schema de garantare a accesului la credite pentru capital de lucru si investitii pentru companiile mari, a anuntat, joi, Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului. „Un alt program de sprijin din cadrul Planului de investitii si relansare economica (…)…

- Guvernul a modificat, miercuri, hotararea privind starea de alerta, fiind introduse noi masuri in ceea ce priveste regulile de distantare fizica si protectie sanitara, intre care marirea de la 6 la 10 a numarului persoanelor care practica sportul in aer liber in grup, a anuntat, miercuri, Ionel Danca,…

- Guvernul a aprobat joi un act normativ potrivit caruia cardurile de sanatate eliberate pana in 2014 vor fi rescrise si vor avea o valabilitate de sapte ani. ‘Guvernul a adoptat un act normativ foarte important pentru populatie, care vizeaza cardul de sanatate – cardul national de sanatate – care expira…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale. Aceste vor avea lor pe 27 septembrie, scrie Agerpres.”A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie…

- Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, o ordonanta de urgenta care permite transferul proiectelor de infrastructura rutiera si feroviara de interes național de la autoritatile centrale la nivelul autoritatilor locale, a anunțat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului.…