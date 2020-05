Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al Sectorului 5, Daniel Florea , ii solicita premierului Ludovic Orban demiterea de urgența a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Ciprian Ciucu , pentru incompetența, iresponsabilitate și grave abateri de la atribuțiile legale. ”Stimate Domnule Prim-Ministru, Va…

- Primarul PSD al Sectorului 5, Daniel Florea, ii solicita premierului Ludovic Orban demiterea de urgența a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Ciprian Ciucu, pentru incompetența, iresponsabilitate și grave abateri de la atribuțiile legale.”Stimate Domnule Prim-Ministru,…

- Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR) și al Consiliului Județean Vrancea solicita prim-ministrului Ludovic Orban și ministrului Sanatații Victor Costache sa dispuna Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania sa elaboreze…

- Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene (UNCJR) și al Consiliului Județean Vrancea solicita primului-ministru Ludovic Orban și ministrului sanatatii Victor Costache sa dispuna Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania sa elaboreze o procedura…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 213 din data de 16 martie a fost publicata Decizia privind eliberarea lui Dorian Burduja din functia publica de inspector general adjunct antifraudaa la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 2 Constanta Directia generala antifrauda fiscala din cadrul…

- Imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial a Decretului privind declararea Starii de Urgența, au fost publicate mai multe decizii ale premierului Ludovic Orban, prin care au fost destituiți din funcții șefii Direcției generale antifrauda fiscala din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala.…

- Premierul interimar Ludovic Orban a decis acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului, pe probleme de administratie publica locala, lui Ionel Chirita. In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca activitatea lui Ionel Chirita este neremunerata.…

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial.Sebastian Bodu, fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala intre anii 2005 - 2007, va avea atributii…