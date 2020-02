Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Premierul a acceptat, la propunerea ministrului de Finante, Florin Citu, introducerea pe ordinea suplimentara a unui proiect de OUG in acest sens. "Domnule premier, un proiect…

- Ministerul de Finante reduce numarul vicepresedintilor ANAF de la 4 la 3, se arata in proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii institutiei pus in dezbatere publica. "Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta potrivit careia personalul de gen feminin angajat in invatamant poate opta sa ramana in activitate pana la varsta de 65 de ani, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „Un alt proiect de act normativ adoptat astazi in…

- Intentia Guvernului de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) prin reducerea a 2.000 de posturi va avea un efect negativ in colectarea veniturilor bugetare, deci un efect contrar celui urmarit de Guvern, potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia…

- Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a anunțat ca vrea eliminarea a peste 2.000 de posturi din Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Bineînțeles, asta nu înseamna ca vor fi dați afara oameni, ci doar se vor elimina posturile vacante, iar în rest se vor face redistribuiri de…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, luni, ca Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care sa permita intrarea in vigoare a prevederilor cuprinse in proiectul de lege care corecta unele prevederi din OUG 114 si pe care Executivul si-a asumat raspunderea, printre acestea…

