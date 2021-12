Dana Budeanu: 'AUR este o construcție artificială! Simion va fi urcat în grad pentru că a reușit să anihileze USR' AUR este o constructie anti-sistem gandita in laboratoarele de la paduri. De la o padure, ca sa fim mai exacti, dat fiind parcursul evolutiv al domnului Siemion. Daca USR a fost gandit ca o revolutie sociala care sa infierbante sufletele oamenilor frumosi si liberi, in special educati, AUR este o constructie axata pe fibra poporului roman, directionata catre patura saraca si medie. Miza acestui partidulet a fost ca PSD sa nu urce foarte mult si partea de electorat nationalist, extrem de volatil, sa fie orientata catre Siemion si ai lui. Nu a iesit chiar conform planului, dar nimeni nu putea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Italia care s-a urcat beat la volan a fost aproape ucis de catre un grup de oameni in care a intrat cu mașina. Persoanele l-au atacat și au aruncat cu pietre in geamurile mașinii barbatului.

- Razvan Lucescu „respira” și in campionat. Tehnicianul roman de la PAOK a avut o „serie neagra” in prima liga din Grecia. Dupa 4 partide fara victorie, dintre care 3 infrangeri, echipa patronata de Ivan Savvidis a ieșit, practic, din lupta pentru titlu, mare ținta a revenirii lui Razvan Lucescu la clubul…

- FC Arges Pitesti a urcat pe podiumul Ligii Nationale de baschet masculin dupa ce a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 84-72 (20-16, 28-23, 17-13, 19-20), luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a, anunța Agerpres. Nikola Jevtovic a reusit un ''double-double'' pentru…

- ■ pietreanca ce a reusit performanta de a fugi de sub nasul politistilor care o escortau a fost arestata provizoriu la Bacau ■ judecatorii asteapta traducerea mandatului european de arestare pentru a decide daca o extradeaza, sau nu ■ Pietreanca de 38 de ani, care a reusit performanta de a fugi de sub…

- Sotia barbatului din Roman care si-a ucis o fetita si a ranit-o grav pe cealalta a declarat ca sotul ei s-a napustit intai asupra sa in timp ce se afla in pat si a vrut sa o injunghie in gat, dar a ratat lovitura. Ea s-a luptat cu el, apoi l-a chemat pe baiatul lor, care a fugit din casa si a reusit…

- Înotatorul român Vlad Stancu a reușit sa stabileasca un nou record national în proba de 800 metri liber, la 16, 17 si 18 ani, la Campionatele Europene de natatie în bazin scurt de la Kazan.Sportivul român, în vârsta de 16 ani, a terminat cursa din serii…

- Un craiovean acuzat de ANAF ca nu poate justifica peste 1,8 milioane de lei a incercat sa scape de acuzații spunand ca a obținut din „evenimente de familie” suma de 700.000 de lei, iar restul din imprumuturi. In final, instanța a stabilit ca suma pretins a fi obținuta din cununie, nunta și botez…

- Un viceprimar din Suceava s-a urcat la volan sub influența bauturilor alcoolice, iar ulterior a provocat un accident rutier care i-ar fi putut fi fatal. Un viceprimar din Suceava s-a urcat beat la volan și a produs un accident rutier Este vorba despre Ioan Ichimov, viceprimarul comunei Mitocu Dragomirnei,…