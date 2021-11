Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a precizat, intrebat ce functie isi doreste mai mult PSD, cea de premier sau conducerea Ministerului Finantelor, ca social-democratii le-ar vrea pe ambele. „Ambele”, a afirmat Sorin Grindeanu, intrebat luni la Parlament, ce pozitie isi doreste mai mult PSD,…

- Analistul politic Cristian Pirvulescu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca, dupa adoptarea motiunii de cenzura de catre Parlament, ar fi nevoie de "o solutie rapida", cu un alt premier decat Florin Citu, dar ipoteza alegerilor anticipate nu poate fi exclusa. "Lucrurile vorbesc de la sine.…

- Transportatorii au început protestul Piața Victoriei din București, unde își vor continua acțiunea pâna la ora 16:00. Au sosit cu circa 25 de tiruri și câteva furgonete, iar principala nemulțumire este legata de reîncadrarea diurnei ca venit salarial și abuzul ANAF. Mai…

- Intrebat daca vede posibil si de lunga durata un guvern minoritar care, vrand-nevrand, va avea nevoie de voturile PSD in Parlament, ministrul a raspuns: ”Un guvern PNL-UDMR. Eu nu inteleg de ce se pune problema – voturile PSD sau voturile USR sau…Pana la urma, noi, in 2020, am avut guvern minoritar.…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca data 1 septembrie a reprezentat o noua zi neagra pentru pensionarii romani, de cand puterea se afla in mainile celor de la PNL-USRPLUS-UDMR. Ioan Stan a spus ca in aceasta zi punctul de pensie ar fi trebuit sa creasca, la 1.875 de lei, ...

- “Eu nu inteleg comentariile sau criticile care vin si spun ca nu este asa sau este asa. Pana la urma, aceste cifre sunt oficiale, dar ce ma intereseaza pe mine este ca oamenii sa inteleaga ca aceasta dinamica a cresterii economice poate sa fie mentinuta numai daca pastram paradigma pe care am facut-o…

