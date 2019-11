Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in toata regula pe strada Dacia din sectorul Botanica al Capitalei. O femeie s-a luat la harța cu trei polițiști dupa ce a traversat neregulamentar strada.Oamenii legii au oprit-o pentru ai face observație, insa doamna a inceput sa faca scandal.

- In redacția DCNews, a ajuns informația ca pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei, in jurul orei 05:00 dimineața, polițiștii bateau din poarta in poarta, intreband de o tanara. La ora 06:00, un martor ne-a spus ca polițiștii inca erau pe strada respectiva. DCNews a trimis o solicitare oficiala.…

- Oamenii care au vazut ceea ce s-a intamplat in strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei spun ca automobilul de lux Porsche se deplasa pe strada Onisifor Ghibu avand viteza excesiva.

- Carrie Lam, liderul de la Hong Kong, a decis sa renunte la proiectul de lege privind extradarea in China, care a provocat protestele din ultimele trei luni, potrivit presei locale, citate de Reuters.

- UPDATE, ora 16:03 – Incendiul la hala de pe strada Biharia, din Capitala, a fost localizat si nu mai exista riscul de extindere a flacarilor la alte cladiri, potrivit primarului Sectorului 1, Dan Tudorache. O echipa a Garzii Nationale de Mediu se afla la locul producerii incendiului, dar masuratorile…

- Dupa ce i-a cazut in cap tencuiala unui bloc din cea mai scumpa zona a Capitalei, o femeie ii da in judecata pe proprietari ca sa-i oblige sa-si renoveze imobilul, potrivit ADEVARUL.ro.O bucuresteanca i-a dat in judecata pe toti proprietarii unui bloc pentru a-i obliga sa reabiliteze cladirea…

- Imagini inedite, surprinse sambata dupa-amiaza de fotoreporterul Libertatea in Centrul Vechi din București. O mașina de Poliție a trecut la mica distanța de oamenii aflați la terasele de pe strada Lipscani. Agenții au ales sa patruleze pe strada Lipscani, dintre sediul Bancii Naționale a Romaniei spre…