Dan Șucu a devenit acționar majoritar la FC Rapid Omul de afaceri Dan Sucu a devenit actionar majoritar al clubului de fotbal FC Rapid, cu 70%, in timp ce Victor Angelescu va ramane cu 30% dintre actiuni, ca urmare a majorarii capitalului social al societatii la 50 de milioane de lei, informeaza site-ul oficial al gruparii giulestene. „Actionarii clubului FC Rapid au decis astazi majorarea capitalului social si, implicit, a investitiei, cu inca 24 de milioane lei. Urmare a acestei decizii, valoarea totala a capitalului social este de 50 de milioane lei. Contributiile la aceasta majorare vor fi in cote diferite, astfel incat noua structura a actionariatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

