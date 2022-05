Stiri pe aceeasi tema

- Care este orașul mare din Romania unde prețurile apartamentelor au scazut, in contextul in care toate celelalte orașe mari au inregistrat creșteri de preț. Ultimul raport al Imobiliare.ro arata ca proprietarii de apartamente din marile orașe și-au marit pretențiile in ceea ce privește prețurile apartamentelor,…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

- Agențiile imobiliare au cazut in propria plasa și au oferit dovada vie ca prețurile in domeniul imobiliar sunt umflate sistematic, fara niciun motiv. Pe OLX, o agenție imobiliara a postat in termen de 10 zile doua proprietați din Beliș cu prețuri diferite. Fara niciun motiv, prețurile au crescut…

- Reprezentanții mai multor asociații agricole din Salaj au anunțat ca se confrunta cu probleme tot mai mari din cauza scumpirii energiei, dar mai ales a unor produse esențiale in agricultura. Cel mai bun exemplu este cel privind scumpirea ingrașamintelor, prețul unui sac de azotat de amoniu triplandu-se…

- Deși cumparatorii așteapta ca prețurile locuințelor sa inceapa sa scada in perioada urmatoare, pe termen scurt, insa, toate perspectivele indica o creștere. Motivele indicate sunt de ordin tehnic și nu de sentiment al pieței, scumpirea materiilor...

- Șefa statului, Maia Sandu, neaga posibilitatea unei crize alimentare in Republica Moldova, generata de conflictul armat din Ucraina. „Nu va fi foame, intrebarea este la ce prețuri vom ajunge sa procuram aceste produse. Prețurile la carburanți au innebunit, sint probleme cu asigurarea cu fertilizanti,…

- In condițiile in care interesul pentru achiziția de locuințe s-a menținut la un nivel ridicat, in ciuda situației create de Covid-19, piața rezidențiala autohtona și-a continuat trendul ascendent și in al patrulea trimestru din 2021, releva cel mai recent raport Market360 lansat de Imobiliare.ro. Astfel,…

- Toate cele 11 mari orașe monitorizate constant de Imobiliare.ro au inregistrat, in ultimul trimestru din 2021, majorari ale sumei medii solicitate la vanzarea unui apartament. Cel mai semnificativ avans a fost consemnat de Cluj-Napoca. Timișoara se afla pe al cincilea loc, cu 1.340 de euro pe metru…