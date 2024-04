Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara din marile orașe a luat-o razna cu adevarat, iar odata cu asta și prețurile materialelor de construcții și mai ales manopera. Renovarea unui apartament cu trei camere in București sau Cluj, dar și in alte localitați importante a ajuns sa coste cat un apartament in alte orașe

- Cumpararea unei locuințe este probabil cea mai mare decizie financiara pe care majoritatea oamenilor o au de luat. Pentru cei mai mulți romani, cautarea unui apartament dureaza in jur de 6 luni, potrivit datelor obținute de HotNews. Peste jumatate din cumparatori mai spun ca au cumparat ceea ce și-au…

- Trei cetațeni ai Republicii Moldova au fost trimiși in judecata pentru facilitarea șederii ilegale a cinci muncitori moldoveni in Belgia, in anul 2018. Aceștia au fost implicați intr-un grup infracțional care opera fabricarea și vanzarea de acte de identitate false, inclusiv buletine de identitate romanești…

- Daca ai o locuința de vanzare și nu știi exact pașii pe care trebuie sa-i urmezi, iți aratam in materialul care urmeaza de ce acte ai nevoie pentru vanzarea unui apartament. Regasești mai jos o lista completa cu cele necesare vanzarii unui apartament, inainte de a face tranzacția. De ce acte ai nevoie…

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – Apartament cu 2 camere, situat in Giroc. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 15.03.2024 ora 12.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatia urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului…

- Incident șocant in Italia. Un barbat s-a aruncat in vitrina unui magazin din Italia și a ajuns peste proprietar și ceilalți clienți. Inainte de acest gest, romanul a fost dat afara din mai multe orașe din Italia, in urma comportamentului sau.

- Volumul creditelor ipotecare in lei acordate de banci s-a dublat in ultimele trei luni din 2023, raportat la situatia inregistrata in perioada similara din 2022, si a depasit 10 miliarde de lei, potrivit celor mai noi date publicate de Banca Nationala a Romaniei, citate intr-un comunicat al unei companii…

- Guvernul a aprobat miercuri, o Ordonanța pentru excluderea de la procedura de vanzare a locuintelor ANL destinate tinerilor din invatamant si/sau sanatate, conform Agerpres.Actul normativ prevede „excluderea de la procedura de vanzare a locuințelor destinate inchirierii tinerilor specialiști din…