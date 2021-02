Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, se plange ca nu poate lua deciziile pe care si le doreste in mod rapid, din cauza legii. Referindu-se la problemele lasate in urma de PSD, Armand a mentionat si faptul ca e nevoie de voturi (in Consiliul Local, n.r.) pentru orice investitie. "N-au finantat, au…

- Romprest a notificat Consiliul Local al Sectorului 1 ca ar putea limita temporar serviciul de salubrizare din 11 februarie, mentionand ca Primaria condusa de Clotilde Armand incalca obligatiile contractuale care ii revin.

- Compania Romprest, operatorul delegat al serviciului de salubritate in Sectorul 1 al Capitalei, a notificat Consiliul Local al Sectorului 1, Primaria Sectorului 1, Primaria Capitalei si Prefectura Capitalei cu privire la intentia de a sista serviciile prestate, incepand cu data de 11 februarie, in…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand ignora Consiliul Local si impune adoptarea de decizii unilaterale care conduc la afectarea majora a starii de curateniei in Sectorul 1. Se pare ca ținta e doar distrugerea operatorului Romprest, caruia ii refuza la plata facturile cu prestatie de salubrizare…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, continua sa se contrazica cu Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe tema salubrizarii. Mai exact, Dan susține ca serviciul trebuie oferit cetațenilor chiar daca toate contractele trebuie verificare. „M-am exprimat pe subiectul acesta. In primul rand, nu…

- Consiliul Local Sector 1 a aprobat, in sedinta de marti, un proiect privind achizitia de servicii juridice in litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu compania de salubrizare Romprest. "La ora actuala avem patru litigii pe Decizia 100 a Curtii de Conturi privind taxarea la indice…

- Bomba in scandalul gunoaielor din Sectorul 1! A iesit la iveala o inregistrare de la una dintre “sedintele de lucru“ organizate de Clotilde Armand cu membrii USR si functionarii publici despre gunoi si rezilierea contractului cu Romprest, potrivit romaniatv.net. Victor Ciutacu a prezentat…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, cere Romprest refacturarea serviciilor prestate de companie in ultima perioada. Clotilde Armand arata ca solicitarea vine ca urmare a neregulilor constatate de Poliția Locala Sector 1. „Avand in vedere neregulile consemnate in nota de raport,…