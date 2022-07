Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a trasat primele concluzii dupa umilința de proporții suferita de „feroviari” in preliminariile Ligii Campionilor. Campioana Romaniei a fost eliminata de Pyunik Erevan, dupa un retur de coșmar (2-2, 3-4 dupa penalty-uri). „E foarte greu de ințeles ce s-a intamplat.…

- CFR CLUJ - PYUNIK EREVAN. Cele mai sumbre estimari ale prapastiosului Dan Petrescu s-au adeverit miercuri seara, la duelul decisiv pentru calificarea in turul II al preliminariilor Ligii Campionilor. „Feroviarii” au condus cu 1-0, insa partida a intrat in prelungiri, Gajic egaland pentru armeni in minutul…

- CFR Cluj si Pyunik Erevan se dueleaza miercuri in mansa a doua din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Romaniei este favorita la calificare, dupa remiza obținuta in Armenia, scor 0-0. Partida este transmisa in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei retur cu Pyunik Erevan din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, ca fotbalul este imprevizibil si ca orice rezultat este posibil in aceasta intalnire.

- Dan Petrescu (54 de ani) i-a laudat pe armenii de la Pyunik Erevan, inaintea meciului decisiv din turul I preliminar al Ligii Campionilor. CFR Cluj joaca miercuri, de la ora 21:30, returul contra lui Pyunik, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Dan Petrescu (54 de ani) a reacționat cu mult fair-play la atacul lansat de Marius Șumudica (51 de ani) imediat dupa Pyunik Erevan - CFR Cluj, scor 0-0, din turul I preliminar al Ligii Campionilor. In timpul conferinței de presa care a prefațat Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj - Sepsi, Dan Petrescu…

- Basarab Panduru a analizat egalul obținut de CFR Cluj, 0-0, pe terenul lui Pyunik Erevan, in prima manșa din turul 1 al preliminariilor Ligii Campionilor. Returul dintre CFR Cluj și FC Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la ora 21:30. Panduru a remarcat ca Dan Petrescu schimba mereu…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a avut parte de o „conferința-fulger” dupa meciul tur cu Pyunik Erevan din runda 1 preliminara a Ligii Campionilor, incheiat la egalitate, 0-0. „Bursucului” i-au fost adresate doua intrebari de catre jurnaliștii locali prezenți in sala: daca a existat…