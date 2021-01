Stiri pe aceeasi tema

- Timișoreanul Dan Negru, prezentatorul emisiunii Revelionul Starurilor 2021 de la Antena 1, spectacol care s-a poziționat pe locul secund in topul audiențelor, in Europa, fiind depașit doar de catre cei de la BBC, spune ca anul care tocmai a trecut a fost unul din care nu a ințeles nimic. Deși este unul…

- Difuzat de Antena 1 și prezentat de Dan Negru, Revelionul Starurilor 2021 a ocupat locul secund in topul audiențelor, in Europa. Prima poziție a fost ocupata de BBC, informeaza paginademedia.ro.„New Year Live”, programul special de la BBC1, a strans in fața televizioarelor 6,1 milioane de telespectatori,…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 21-lea an consecutiv, a fost lider incontestabil de audiența pe toate segmentele de public. Minutul de aur al Revelionului Starurilor 2021, de la...

- Joi, 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara.Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana a anunțat suplimentarea…

- Aplicatia WhatsApp nu va mai functiona pe milioane de telefoane din intreaga lume. De vina este un nou update al aplicatiei, actualizarile fiind valabile incepand cu 1 ianuarie 2021. Dupa Anul Nou, device-urile mai vechi nu vor mai fi compatibile cu aplicatia WhatsApp, iar modificarile ii vizeaza atat…

- Milioane de Romani sarbatoresc in fiecare an Revelionul in compania celui mai faimos prezentator TV, Dan Negru și a altor vedete. Ruby și Jojo se numara printre celebritațile care trec in anul 2021 alaturi de telespectatori.

- Numarul total al persoanelor care au contractat coronavirusul la nivel mondial de la izbucnirea pandemiei a ajuns azi la 49.056.664, scrie hotnews . 35.001.624 de persoane s-au vindecat de Covid-19, in timp ce numarul deceselor a urcat la 1.239.991, potrivit datelor centralizate de Worldometer.

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, anunta ca, in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene, 675 de milioane de euro vor fi alocati pentru programe de prevenire a 11 tipuri de afectiuni, iar patru milioane de pacienti din Romania vor beneficia de servicii medicale decontate din fonduri…