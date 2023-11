Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri seara, la Antena 3, daca exista bani pentru a pune in aplicarea prevederile din noua lege a pensiilor. ”Normal ca exista bani. Legea pensiilor se va pune in aplicare. Anul viitor pensiile vor creste de 2 ori – la 1 ianuarie cu 13,8%, apoi vor intra recalcularile,…

- "2024 - an electoral. PSD a avut mereu un sprijin puternic in zona pensionarilor. Evident, intrand in an electoral, PSD a vrut sa se asigure ca isi lipeste acest electorat. Acum e momentul cel mai potrivit. PSD are Ministerul Muncii. Dna Bucura Oprescu nu e la inceput in politica. E un om cu experienta.…

- UPDATE Legea pensiilor a fost adoptata, dupa ce ședința de Guvern a fost reluata. UPDATE Premierul Marcel Ciolacu a suspendat sedința de Guvern, dupa discuții aprinse cu ministrul Finanțelor, Marcel Bolos. Proiectul noii Legi a pensiilor va fi aprobat pana la urma in sedinta de Guvern, care a inceput…

- UPDATE Premierul Marcel Ciolacu a suspendat sedința de Guvern, dupa discuții aprinse cu ministrul Finanțelor, Marcel Bolos. Proiectul noii Legi a pensiilor va fi aprobat pana la urma in sedinta de Guvern, care a inceput cu o intarziere de peste doua ore. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca in noua…

- ”A fost prezentata noua Lege a pensiilor in interiorul coalitiei, vreau sa o felicit pe doamna ministru pentru perioada scurta pe care a avut-o pentru a inchide Legea pensiilor si toata echipa de la minister”, a afirmat, marti seara, la Romania TV, Marcel Ciolacu. Acesta a rpecizat ca legea va sta…

- Implementarea reformelor fiscale propuse de Guvernul Romaniei poate duce la o incetinire considerabila a economiei, ca urmare a inchiderii afacerilor, dar si la cresterea preturilor, considera oficialii CNIPMMR. Consiliul Național al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), confederația patronala reprezentativa…

- Noua lege a pensiilor speciale care include modificarile cerute de Curtea Constituționala, urmeaza sa fie adoptata pana la finalul lunii septembrie. Afirmația a fost facuta de catre președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis. Luna trecuta, judecatorii Curții au intors in Parlament…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca pana la finalul lunii septembrie va fi adoptata legea pensiilor speciale in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala, conform Agerpres.roDecizia Curtii Constitutionale nu e atat de vehementa, ne…