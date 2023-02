Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marti, in emisiunea Talk News de la prima News TV, despre aderarea la Schengen, ca daca nu intram in 2023, atunci pana in 2025 nu trebuie sa ne ocupam de acest subiect, pentru ca vin alegerile si Comisia nu se mai ocupa. El a precizat ca considera in continuare…

- Drumul Romanilor 6.0, competiția de atelaje trase de caini, s-a anulat. Anunțul organizatorilor vine pe fondul lipsei de zapada chiar și din zona montana. Evenimentul ar fi avut loc intre 28 și 29 ianuarie. Anii trecuți, competiția a fost anulata din cauza pandemiei de Coronavirus. Evenimentul de anul…

- Bai nene, la Vaslui toate fabricile sunt inchise, CET-ul e taiat la fier vechi de vreo zece ani, iar masinile nu-s asa de multe, numai ca orasul e poluat mai ceva ca Bucurestiul. Asa arata panoul din centrul orasului care afiseaza calitatea aerului. Indicele de poluare e 6, adica cel mai ridicat! Toata…

- Politia de Frontiera Romana desfasoara actiuni in comun cu autoritatile nationale competente, prin asigurarea suportului operational, in vederea prevenirii si combaterii fenomenelor infractionale referitoare la managementul deseurilor in zona de responsabilitate.In anul 2022 11 luni au fost identificate…

- Varu’ Jan a venit la Vaslui sa vada daca alde Dan Material sare cu ceva la cap. Dar s-a convins ca nici macar banalele „almanahe” cu dedicatie nu-l intereseaza, asa ca s-a lasat sedus de o dupa amiaza placuta la piscina, unde ospatarul de la Digitalizare a facut niste cocktailuri de te lingeai pe degete.…

- Hai sa clarificam un pic ca cele doua companii de bauturi racoritoare austriece, Red Bull și Rauch, prima un succes de marketing și a doua un succes de familie, fabrica puțin din portofoliul lor in Austria, marea lor majoritate sunt produse pentru spațiul european in Elveția și Germania.

- La Marele Sfat al judetului, slugarnicul paharnic al lui Uzatu, Dan Material, a propus consilierilor realizarea unui grup statuar la Tanacu, sub releu, la fel ca cel din SUA, de pe muntele Rushmore din Dakota de Sud. Acest ansamblu statuar va imortaliza familia conducatoare a judetului, la fel cum americanii…