- Executivul a aprobat astazi 3 hotarari privind acordarea de ajutoare umanitare de urgenta in sprijinul Republicii Moldova, al Ucrainei, dar si al refugiatilor ucraineni aflati in Romania, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Aproximativ 3.000 de transportatori rutieri de marfa si de persoane vor beneficia de o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, miercuri, 18 mai.Guvernul a aprobat acest ajutor care va fi acordat sub…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, facilitatea temporara a scutirii de la plata impozitului si a taxelor pentru majorarea voluntara a salariului minim cu 200 de lei, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ‘Ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscale,…

- Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptata in sedinta de vineri a Executivului. “Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina si care nu se pot…

- MAI și-a suplimentat efectivele și programul de lucru la centrele de emitere a pașapoartelor, astfel incat sa evite pe cat posibil aglomerațiile, a anunțat, miercuri, dupa ședința de guvern, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. stirea inițiala: Cum vrea PSD sa elimine coada de la pașapoarte…

- Romania este pregatita sa primeasca un numar mare de refugiati din Ucraina Lucian Bode. Foto: Arhiva/ mt.gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România este pregatita sa primeasca un numar mare de refugiati din Ucraina, a declarat cu putin timp în urma ministrul de…