Stiri pe aceeasi tema

- ”Este un angajament ferm al actualei coalitii. Vom avea o noua lege a pensiilor care va pastra greutatea sistemului de pensii in constructia bugetara”, a spus Barna, la Palatul Parlamentului.Despre egalizarea varstei de pensionare si majorarea nivelului de cotizare, copreședintele USR-PLUS a precizat…

- Vicepremierul Dan Barna, a anuntat ca la ministerul Muncii se lucreaza in prezent la o noua lege a pensiilor, deoarece acest sistem nu poate sa ramana "sustenabil" fara unele modificari, in contextul in care generatiile numite "decretei" se indreapta spre varsta de retragere din activitate, informeaza…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat, ca la Ministerul Muncii se lucreaza in prezent la o noua lege a pensiilor, deoarece acest sistem nu poate sa ramana "sustenabil" fara unele modificari, in contextul in care generatiile numite 'decretei' se indreapta spre varsta de retragere…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat, ca la Ministerul Muncii se lucreaza in prezent la o noua lege a pensiilor, deoarece acest sistem nu poate sa ramana "sustenabil" fara unele modificari, in contextul in care generatiile numite 'decretei' se indreapta spre varsta…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, o contrazice pe Raluca Turcan și spune ca au fost discuții despre creșterea varstei de pensionare și a stagiului minim de cotizare pentru pensie, insa nu s-a luat nicio decizie in acest sens. Pe de alta parte, Raluca Turcan, a declarant ca nu s-a discutat despre aceste doua…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca au fost discuții despre creșterea varstei de pensionare și a stagiului minim de cotizare pentru pensie, dar ca nu s-a luat o decizie pe aceste subiecte. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spunea insa ca nu va crește varsta de pensionare, decat pentru cei care…

- Cresterea varstei de pensionare este un trend intalnit in aproape toate statele europene, motivul fiind dat pe de o parte de imbatranirea populatiei, iar pe de alta de nesustenabilitatea fondurilor de pensii publice. In cele ce urmeaza va prezentam statistica vastei de pensionare pe fiecare stat

- Funcția de președinte al Consiliului de Administrație va fi separata de cea de director general, atat la TVR, cat și la Radioul public, au decis, luni, lideri coaliției. Din doua funcții se fac patru, toate atribuite politic. Anunțul a fost facut de copreședintele USR PLUS, Dan Barna, luni, la finalul…