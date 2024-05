Se modifică vârsta de pensionare. Ce schimbări aduce noua lege a pensiilor Noua lege a pensiilor vine cu schimbari majore incepand din septembrie 2024, printre care și varsta de pensionare. Se modifica atat in cazul femeilor, cat și a barbaților. Cum se calculeaza și ce se intampla cu stagiul de cotizare. Cum poți calcula varsta de pensionare Varsta de pensionare a romanilor se va modifica la fiecare […] The post Se modifica varsta de pensionare. Ce schimbari aduce noua lege a pensiilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

