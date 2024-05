La OMS, negocierile privind ”pandemiile” au eșuat Negocierile referitoare la proiectul de tratat privind pandemiile intre statele membre ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) nu au ajuns la un acord, dar continua, dupa aproape doi ani de incercari de a se ajunge la consens, transmit agențiile de presa. Statele membre ale Organizației Mondiale a Sanatații au incercat sa ajunga la un acord […] The post La OMS, negocierile privind ”pandemiile” au eșuat appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

