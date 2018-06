Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, care a fost prezent vineri dupa-amiaza in judetul Covasna pentru a sustine campania ''Fara penali in functii publice'', a declarat ca municipiul Sfantu Gheorghe i-a creat impresia unui ''Las Vegas al responsabilitatii civice''. Acesta a precizat ca a avut surpriza sa constate ca majoritatea oamenilor pe care i-a intalnit pe strada au fost de acord sa semneze pentru aceasta cauza. "E prima data cand vin in Sfantu Gheorghe (...) si am petrecut o ora si jumatate spre doua adunand semnaturi in zona centrala a orasului…