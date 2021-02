„Am discutat foarte succint si in coalitie acest subiect. Nu am niciun fel de indoiala, coalitia este solida, toata lumea este in spatele lui Vlad Voiculescu, cum suntem si in spatele premierului si in spatele fiecarui ministru, tocmai pentru ca acest Guvern este condamnat sa performeze. Nu am niciun fel de emotie. Vlad va avea o prestatie foarte buna, motiunea este un exercitiu democratic parlamentar al PSD, le doresc o dupa-amiaza placuta”, a spus Barna, la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad…