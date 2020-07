Stiri pe aceeasi tema

- S-a lasat cu bataie la Arad, dupa meciul caștigat de Rapid in fața UTA. ”Batrana doamna” mai avea nevoie de un singur punct pentru a promova in Liga 1, insa Rapid-ul i-a rapit aceasta șansa, dupa ce a invins cu scorul de 2-1. Antrenorul Rapidului, Dan Alexa, a avut cel mai mult de suferit. Antrenorul…

- Formatia UTA Arad a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Rapid, intr-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii a II-a, in care a condus cu 1-0. Anamaria Prodan, despre relatia cu Dan Alexa: "Este sufletul meu, iar Laur stie!" “Se pot intampla nenorociri.…

- Vestea este cu atat mai importanta cu cat vine intr o perioada dificila pentru toate cluburile"Este oficial Clubul nostru a trecut examenul pentru inscrierea in viitorul sezon al Ligii a 2 a, indeplinind toate cerintele necesare conform regulamentului Federatiei Romane de Fotballdquo;, este anuntul…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Dan Alexa, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa online, ca victoriile obtinute de formatia sa in campionat cu adversarele din play-off sunt neconcludente la momentul actual, el precizand ca marele dezavantaj al gruparii giulestene va fi absenta suporterilor.…

- Liga 2 TRANSFER… Vasluianul Alin Panzaru, prezentat oficial in functia de antrenor secund al echipei UTA Arad, echipa aflata pe primul loc in play-off-ul Ligii 2. Pana pe 30 iunie, Panzaru a fost antrenor principal la CSM Alexandria, locul 4 in Liga 3. Alin Panzaru a oferit primele declaratii dupa ce…

- Viitorul, lider in play-out-ul Ligii 1, joaca astazi un meci tare cu Poli Iași, care a cazut pe loc de baraj dupa victoria lui FC Voluntari de ieri, 3-0 cu Academica Clinceni. Meciul dintre Viitorul și Poli Iași se anunța a fi o incelștare pe cinste. Formația „Regelui” va da piept cu echipa lui Mircea…

- Internationalul moldovean Alexei Coselev a fost desemnat de suporterii clubului Fortuna Sittard cel mai bun jucator al echipei in sezonul neterminat 2019/2020.In clasamentul alcatuit de fanii olandezi, portarul reprezentativei tarii noastre a adunat 28 de puncte.