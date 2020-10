Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul a adus inca un jucator, ieri, ultimul venit fiind tanarul Razvan Bogdan Matiș (19 ani). Acesta va evolua, pana la finele acestui sezon, la FC Petrolul Ploiești, fiind imprumutat de la gruparea de prim-eșalon Viitorul Constanța, care este proprietarul jucatorului! Nascut in 2001, Matiș este…

- Daca pana acum Ripensia a transferat jucatori straini, astazi clubul banatean a anuntat semnarea cu doi jucatori romani de perspectiva. Ripensia UVT a semnat astazi angajamente cu doi jucatori care s-au pregatit in ultimele zile cu echipa, participand si la amicalul cu Politehnica de sambata. Adrian…

- Tragerea la sorti a programului editiei 2020-2021 a Ligii a II-a se va desfasura, luni, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, informeaza site-ul oficial al FRF. “Casa Fotbalului gazduieste luni, 24 august, de la ora 13:00, tragerea la sorti in urma careia se va afla programul sezonului regular din…

- Dan Alexa a fost prezent astazi oficial din postura de manager general al Politehnicii. „Chirurgul” a vorbit de ambițiile sale, dar și despre ce se va intmpla la echipa. “Am venit intr-un moment greu al clubului, imi doresc foarte mult sa reusim sa facem performanta. Am incredere foarte multa ca se…

- Alb-violetii ar putea lasa curand in urma vremurile in care clubul trebuia sa fie atent la buget pentru orice mutare. ASU Politehnica a anuntat astazi ca Dan Alexa s-a alaturat proiectului care era sustinut si financiar de suporterii timisoreni si acesta nu vine cu mana goala. Numit manager general,…

- Vesti bune de la clubul fanion al Timișoarei. S-au efectuat retestari pentru depistarea noului coronavirus efectuate in prima zi a saptamanii de catre jucatorii Mario Contra, Raul Vidrasan si Bogdan Vasile. Cei trei au primit acum rezultate negative. Prin urmare, atat ei, cat si restul componentilor…

- Coronavirusul a lovit din plin Liga 1, dar și Liga 2, mulți jucatori fiind infectați in aceste zile. Ripensia se afla in cantonament și nu a inregistrat cazuri la prima testare, in timp ce Politehnica se pregatește la baza proprie. Nici ea nu a inregistrat cazuri la o testare ce a avut loc saptamana…

- Incepand de azi, 14 iulie 2020, cluburile din Romania pot legitima jucatori pentru sezonul care urmeaza. Perioada de transferuri se va incheia la data de 5 octombrie 2020. Situația generata de pandemia COVID-19 a dus la o serie de modificari și nu doar in ceea ce privește calendarul competițional. Astfel,…