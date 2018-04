Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 73 de ani din Hulubești a fost ucis in aceasta seara de catre vecinul sau, un barbat Post-ul DAMBOVIȚA: Un batran a fost ucis in bataie. Criminalul a fost prins apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cadavrul unui barbat, in varsta de 72 de ani, a fost gasit intr-un rau de pe raza localitații Poiana. Trupul Post-ul DAMBOVIȚA: Cadavrul unui barbat a fost gasit plutind pe un rau apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chiar daca traverseaza o perioada mai grea, UNPR Dambovița s-a mobilizat de 8 martie și a oferit doamnelor din mai Post-ul Flori pentru doamne și de la UNPR-iști dambovițeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sunteti nehotarat in alegerea celui mai frumos martisor? Ei bine, puteti opta pentru un martisor mai special si parfumat: o Post-ul DAMBOVIȚA: Dupa 10 ani de munca in strainatate, un barbat a inceput o afacere cu flori, la el acasa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Foto: DN 72, 28 februarie 2018 Codul de ger valabil și pentru județul Dambovița este menținut pana maine, 1 martie. Post-ul Azi e ultima zi de iarna calendaristica! In fapt, abia a sosit iarna! Ce anunța meteorologii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 16 ani a fost gasit, in urma cu puțin timp, spanzurat intr-o padure din zona Teiș. Era Post-ul DAMBOVIȚA: Un adolescent s-a spanzurat in padure! Tatal sau a gasit trupul tanarului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Durere fara margini pentru doi parinti tineri din Viisoara, judetul Dambovita! Bebelusul lor de un an si noua luni are Post-ul La un an și 9 luni, zilele lui Dorian sunt numarate din cauza unei tumori! Parinții cauta sprijin pentru a il opera apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 70 de ani din Baleni a decis sa iși puna capat zilelor dupa ce iubita sa, o Post-ul DAMBOVIȚA: Un barbat de 70 de ani s-a spanzurat din dragoste apare prima data in Gazeta Dambovitei .