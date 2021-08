Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont anunța o acțiune in desfașurare pentru salvarea unor turiști surprinși de furtuna in Cheile Horoabei. Județul Dambovița se afla Post-ul Trei turiști surprinși de furtuna in cheile Horoabei. Au ignorat avertizarea Cod Portocaliu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salvamontistii din judetul Dambovita intervin, miercuri, in sprijinul unui grup de turisti care au fost surprinsi de o furtuna in Masivul Bucegi. Ei se afla in partea superioara a muntelui. Conform datelor furnizate de Salvamont Romania, un grup format din trei turisti a fost surprins de furtuna…

- Salvamontistii din Prahova au participat, in acest sfarsit de saptamana, la sapte actiuni de recuperare a unor turisti care fie s-au ratacit pe munte, fie s-au ranit in timp ce se aflau pe traseele de altitudine, cauzele accidentelor fiind neatentia, oboseala sau echipamentul neadecvat, arata News.ro.…

- Doi tineri care au fost surprinsi in Masivul Retezat de o ploaie puternica, insotita de grindina si ceata, au fost salvati de pe un traseu spre Lacul Stevia de catre echipele de salvamontisti si jandarmi montani trimise in ajutorul lor, a informat vineri Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Hunedoara.…

- O ursoaica impreuna cu cei doi pui ai sai au fost surprini pe albia raului Argeș, la baza Cetații Poienari, duminica, in jurul orei 14.00. Jandarmii aflați in zona patrulau pe langa rau, avertizand turiștii sa nu se apropie pentru a face poza. Nu totți turiștii au ținut cont de sfaturile jandarmilor,…

- Furtunile de vara ne pot lua prin surprindere, iar descarcarile electrice sunt un pericol, in special daca nu ne putem adaposti. Iata cum ne protejam in cazul in care o furtuna de vara ne surprinde in spațiu deschis: Evitam obiectele inalte (ex: un copac in camp deschis) Evitam obiectele metalice (ex:…