Dâmbovița, sub cod galben de inundații. Vezi zonele cele mai…

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis un mesaj de atenționare COD GALBEN valabil in intervalul 27.05.2023, orele 13:00 – 24:00, pentru raurile din bazinul IALOMIȚA - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni. In intervalul menționat sunt vizate Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale COTELOR DE ATENTIE. Post-ul Dambovița, sub cod galben de inundații.…