- Primarul comunei dambovitene Cojasca, Gheorghe Victor, a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, la fel si patru functionari publici, in dosarul privind eliberarea in fals de vize de resedinta, conform unor surse judiciare citate de AGERPRES. Instanta a dispus aceasta masura in noaptea…

- CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. Așa cum a fost la alegerile anterioare, și la scrutinul parlamentare din 11 iulie moldovenii cu actele expirate vor putea sa le perfecteze intr-un timp mai scurt. Mai exact, Guvernul a decis ca, doua zile inainte de alegeri, cetațenii vor putea solicita perfectarea buletinului…

- Potrivit unor surse citate de Agerpres, primarul Gheorghe Victor si cei sase functionari publici (doua femei care lucreaza la Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei Cojasca si alte patru care lucreaza la primarie) au fost retinuti si dusi in arestul Politiei.Functionarii sunt acuzati de savarsirea…

- Primarul comunei dambovițene Cojasca, Gheorghe Victor, a fost reținut miercuri dimineața. Acesta este suspectat ca ar fi ajutat zeci de oameni sa isi faca vize de domiciliu in localitate. Alaturi de edil au ost reținuți și șase funcționari publici – doua femei care lucreaza la SPCLEP Cojasca și alte…

- Astazi, s-a judecat propunerea de arest preventiv, formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, pentru cei 17 inculpați reținuți in urma perchezițiilor de ieri, pentru 24 de ore, in dosarul privind posibila fraudare a alegerilor locale in comuna Ciorani. Referitor la cererea doamnei procuror…

- Dosarul in care Valentin Raducu Preda a cerut eliberarea s a aflat initial in atentia magistratilor Judecatoriei Medgidia, instanta la care a fost inregistrat sub numarul 1721 256 2021. Preda a solicitat "a se observa ca s a implicat in mod activ in activitatile lucrative obtinand 16 recompense din…