Stiri pe aceeasi tema

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul DAMBOVIȚA: In doua treimi din localitațile județului incidența Covid-19 depașește 1,5/mie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Dambovița a atins pragul de incidența Covid-19 de 1/mie. Vezi situația pe localitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunele Butimanu și Tartașești inregistreaza o incidența Covid-19 peste 3/mie, ceea ce face obligatoriu certificatul de vaccinare pentru participare la Post-ul DAMBOVIȚA: Doua localitați depașesc incidența de 3/mie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul DAMBOVIȚA: 400 de cazuri active Covid-19. Crește numarul localitaților cu incidența peste 1/mie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul DAMBOVIȚA: A crescut numarul localitaților cu incidența Covid-19peste 1,5/mie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul DAMBOVIȚA: 14 noi cazuri, in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica Covid-19, astazi, 26 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE 1 DRAGOMIRESTI Post-ul O localitate a atins incidența de 1/1 000. Situația din Dambovița, astazi, 19 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE DAMBOVITA ANINOASA Post-ul 0,04 – incidența Covid-19 la nivelul județului Dambovița. Situația fiecarei localitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .