- Alte 2.000 de calculatoare recondiționate de catre Ateliere Fara Frontiere vor fi donate in a doua parte a ediției Dam Click pe Romania 2023, catre 154 de instituții educaționale din 40 de județe ale țarii. Dam Click pe Romania este un program al Asociației Ateliere Fara Frontiere care urmarește…

- SUPER UMOR… Barladeanul Tiberiu Cosmin Stavar, de 46 de ani, a impresionat la Italia’s Got Talent, unde acum cateva zile a primit „golden buzz” și a fost trimis direct in finala. Cine este Tiberiu Cosmin Stavar, umoristul care a impresionat la „Italia’s Got Talent”? Un umorist care și in Romania a fost…

- START… Asociatia Ateliere Fara Frontiere anunta continuarea editiei din primavara a programului Dam Click pe Romania, prin care va dota cu alte 2.000 de calculatoare reconditionate unitatile de invatamant, ONG-urile si institutiile sociale deficitare la acest capitol, de la nivel national. Inscrierile…

- DEBUT… LPS Vaslui și Școala de Fotbal “Pajura” Huși vor reprezenta județul și in noul sezon al competițiilor de juniori organizate de Federația Romana de Fotbal. Noua stagiune va debuta sambata, 2 septembrie. LPS Vaslui și Pajura Huși, cluburi clasate pe locurile 60 respectiv 99 in clasamentul academiilor…

- UPS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un barbat, cu cetațenie romana și R. Moldova, care a prezentat la control un permis de conducere cu insemnele autoritaților din Romania, care era fals. In Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat…