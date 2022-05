Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson i-a spus, sambata, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca partenerii internaționali, cei din G7, lucreaza intens pentru a gasi modalitați de reluare a exportului de cereale din Ucraina, pentru a evita o criza alimentara globala, scrie Reuters. Johnson, care a…

- Eurostat-ul a dat decisiva: Romanii platesc pentru gospodariile lor cel mai scump curent electric din Europa, raportat la puterea de cumparare, adica dupa metodologia PPS – purchasing power standard. Mai mult, profitul cumulat al companiilor energetice, de un miliard de Euro, in doar trei luni, nu cutremura…

- Parlametul European va examina oficial, saptamina viitoare, cererile de aderare ale Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de catre președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Aceasta a precizat ca a invitat-o pe președinta Maia Sandu sa susțina un…

- ”Daca sezonul estival reprezinta pentru majoritatea romanilor o oportunitate de a petrece sejururi in tari calde, cu plaja si mare, exista o categorie de turisti, din ce in ce mai numeroasa, care doreste experiente culturale in destinatiile nordice. In acest sens, cele mai cautate sunt Tarile Scandinave,…

- Rusia a renunțat la cererile de „denazificare” a Ucrainei în cadrul negocierilor de încetare a focului, au declarat surse apropiate discuțiilor pentru Financial Times, potrivit Sky News cu referire la G4media.ro. Patru persoane informate cu privire la discuțiile…

- ”Am avut o foarte buna intalnire la Ministerul de Finante. Practic, mesajul care se transmite din partea Comisiei este un mesaj de sustinere, de solidaritate si de unitate, la nivel european, cu rezultate foarte bune in aceasta colaborare provocata de aceasta situatie complicata creata de conflictul…

- Președinții Uniunii Europene au dispus Comisiei Europene sa pregateasca concluzii privind cererile Republicii Moldova și Georgiei de aderare la Uniunea Europeana. Acest lucru rezulta din Declarația comuna emisa dupa summitul informal al Consiliului European de la Versailles. "Consiliul a dispus Comisiei…

- Rezoluția impotriva Federației Ruse și a Belarusului, adoptata de Parlamentul European, spulbera orice șansa de rezolvare a conflictului pe cale diplomatica. Practic, UE rupe toate legaturile cu Rusia și cere condamnarea lui Putin pentru crime de razboi. Mai mult, Uniunea Europeana ordona tuturor statelor…