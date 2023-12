Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD, Sorin Grindeanu, a venit la dezbaterea bugetului Ministerului Transporturilor pentru 2024 doar cu promisiuni goale sau chiar minciuni. Asta dovedește, inca o data, fie ca nu ințelege domeniul pe care il conduce, fie ca dorește, cu rea intenție, inducerea parlamentarilor in eroare.

- Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 intra de luni in dezbaterea Parlamentului, termenul pentru depunerea rapoartelor de catre Comisiile de buget- finante fiind marti, ora 18.00, in aceeasi zi, la ora 20:00 urmand sa inceapa dezbaterile in plenul celor…

- Mii de amendamente la Legea bugetului de stat, care intra luni in dezbaterea Parlamentului Mii de amendamente la Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2024, care intra de luni in dezbaterea Parlamentului. Termenul pentru depunerea rapoartelor de catre Comisiile de buget-…

- Opinia preliminara a Consiliului Fiscal privind Legea bugetului de stat pe anul 2024, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 și Strategia fiscal-bugetara se refera la „riscuri majore” și „semne de intrebare” legate de construirea bugetului de stat și evoluția deficitului.„In evaluarile…

- Parlamentul albanez si-a intrerupt, luni, o dezbatere dupa ce mai multi deputati ai opozitiei de dreapta au provocat un mic incendiu aruncand fumigene in sala de plen pentru a bloca dezbaterea bugetului pentru anul viitor, pe care opozitia il descrie drept o „hotie” a actualei puteri social-democrate,…

- Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, spune ca majorarile de pensii in medie cu 40% promise de coaliția PSD-PNL prin noua lege a pensiilor ne vor complica viața și mai tare. Deja avem un deficit foarte mare ce trebuie redus substanțial, incasari puține la bugetul de stat și ar putea urma…

- Noi in Romania am fugit de realitate. Nu am ințeles ca am trait ani de zile peste posibilitați, ceea ce se vede și in deficitele externe, nu doar in cele interne. Aceasta negare a realitații este insoțita și de mituri propagate: ca nu-i nevoie de venituri ridicate, ca putem aranja consolidarea doar…

- Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, avertizeaza, intr-un interviu pentru Libertatea, ca masurile fiscale și bugetare pentru care Guvernul iși va asuma raspunderea in fața Parlamentului sunt necesare, dar fara o colectare mai buna din partea ANAF, Romania risca in viitor sa fie obligata sa…