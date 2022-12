Stiri pe aceeasi tema

- „Seceta punand stapanire pe intreaga tara a dat de furca fermierilor, i-a pus la grea incercare. Dar nici noi, Guvernul Romaniei, nu am stat pasivi la acest moment extrem de delicat pentru activitatea lor. Motiv pentru care am intervenit la timp cu instrumentele de sprijin, acordandu-le tuturor subventiile,…

- Despagubirile pentru culturile afectate de seceta, insamantate in toamna anului trecut, vor fi platite fermierilor pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, precizand ca in prezent se lucreaza la inventarierea suprafetelor calamitate pentru porumb…

- ”Asociatia Forta Fermierilor protesteaza public impotriva modului scandalos in care unii functionari din Directiile Agricole Judetene si-au desfasurat activitatea in cadrul comisiilor locale de constatare a suprafetelor calamitate”, a transmis, vineri, Asociatia Forta Fermierilor. Reprezentantii acesteia…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologica. Prin actul normativ sunt compensate partial pierderile…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata…

- ”Planul National Strategic al Romaniei a fost transmis la Comisia Europeana. Dupa luni de munca sustinuta am reusit sa finalizam Planul National Strategic al Romaniei. Ieri,18 octombrie 2022, orele 19:30, s-a transmis la Bruxelles varianta finala a Planului National Strategic care a fost agreata de…

- Producatori romani din toate domeniile au discutat, luni, cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, si cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflati intr-o vizita la Targul organizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu ocazia Zilei nationale a produselor agro-alimentare…

- Potrivit comunicatului de presa al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, actul normativ aproba acordarea in avans a platilor in cadrul schemelor de plati directe din sectorul vegetal, incepand cu data de 16 octombrie 2022, intr-un procent de maximum 70%. Peste 800.000 fermieri vor putea beneficia…