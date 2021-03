Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele Alianței USR-PLUS, Dacian Cioloș, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus: „Sunt de astazi (miercuri - n.r.) in izolare, urmand intocmai indicațiile echipei medicale din Parlamentul European”. Dacian Cioloș a anunțat, miercuri, pe Facebook, ca are COVID-19. „Dragi prieteni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca cifrele din ultima saptamana privind evolutia pandemiei de COVID – 19 sunt ingrijoratoare, astfel ca circulatia pe timp de noapte va fi restrictionata incepand cu ora 22.00. ”Trebuie sa avem grija sa nu ne inecam la mal. Starea de alerta va fi prelungita…

- Franța este singura țara din lume care propune doza unica pentru pacienții care au fost infectați cu SARS-COV-2, acesata, susțin cercetatorii, funcționand ca un rapel. Persoanele vindecate de COVID-19 ”au dezvoltat deja o memorie imunitara in timpul infectiei. Doza unica de vaccin va juca astfel un…

- Fondatorul grupului de divertisment Divertis, actorul Toni Grecu, a facut cateva precizari referitoare la starea sa de sanatate și la tratamentul primit in spital. Toni Grecu este internat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Nu are o forma usoara a bolii, ia tratamentul dat de medici si starea…

- Actorul Toni Grecu, fondatorul trupei Divertis, este internat cu infecția COVID la Institutul Matei Balș. Soția acestuia, a explicat pentru Libertatea care este starea de sanatate a actorului, infirmand știrea ca este tratat in Secția ATI. Soția artistului, Cristina Grecu, a lamurit in ziarul Libertatea…

- Apar tot mai multe cadre medicale care sunt depistate pozitiv la testul COVID, la scurt timp dupa vaccinare. Dupa cazul lui Carmen Dorobaț, alți trei medici din Timișoara au fost testați pozitiv, dupa administrarea vaccinului. Sute de cadre medicale de la Timișoara au fost vaccinate cu serul Pfizer,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat duminica ca se pregatește de un blocaj mai strict, deoarece cazurile COVID-19 continua sa creasca, dar ca școlile sunt locuri sigure și copiii ar trebui sa participe in continuare la cursuri acolo unde este permis, relateaza Reuters. Cazurile de COVID-19…

- Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, s-a vindecat de COVID, dar are dureri mari la coloana, susține fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu. „Starea sa de sanatate nu s-a ameliorat. A scapat de Covid, dar are dureri mari la coloana. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au…