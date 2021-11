Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dacian Cioloș, spune ca negocierile dintre PNL, PSD și UDMR pentru formarea noului Guvern reprezinta un „spectacol ridicol și iresponsabil”, șeful statului fiind și el „vinovat, iresponsabil și toxic”. „Ne invartim deja de aproape trei luni in jurul aceleiași cozi. Și o facem…

- Ioana Constantin, vicepreședinte PMP, a declarat miercuri, pentru B1 TV, ca n-ar trebui sa fim oripilați ca PSD și PNL ajung sa guverneze impreuna, dat fiind ca sunt cele mai mari partide parlamentare și, oricum, cineva trebuia sa-și asume sarcina guvernarii. Constantin a mai spus ca nu ințelege șocul…

- PE SURSE. Nicolae Ciuca va fi noul premier desemnat de Klaus Iohannis. La intalnirea de la Cotroceni dintre președintele Klaus Iohannis, Florin Cițu și cei patru prim-vicepreședinți s-a hotarat ca noul premier desemnat va fi Nicolae Ciuca, potrivit surselor politice. Președintele Klaus Iohannis convoaca…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Iasi, ca a crezut ca sta la masa cu un partid european, referindu-se la USR PLUS, dar s-a inselat, motivand ca Dan Barna ar fi trebuit sa intervina cu o zi in urma in Parlament si sa nu asiste pasiv cum un liberal a fost bruscat in sala de plen. "L-am vazut…

- „Prin alianța cu un partid care nu respecta valorile occidentale, USR PLUS tradeaza voința cetațenilor care și-au pus speranțele intr-o coaliție de centru-dreapta, care sa dezvolte Romania”, a transmis președintele Klaus Iohanis, sambata dimineața, pe Facebook, in primul mesaj dupa ce USR PLUS și AUR…

- Premierul Florin Cițu a comentat moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR impotriva guvernului pe care il conduce. Este trista aceasta alianța USR AUR, noi guvernam, avem lucruri de facut, a spus prim-ministrul sambata, la Timișoara. Florin Cițu susține ca USR PLUS a legitimat un partid…