Ghimpele care împunge Occidentul: alianța China-Rusia Cu doar un deceniu in urma, majoritatea oficialilor americani și europeni nu credeau in durabilitatea parteneriatului emergent dintre China și Rusia. In capitalele occidentale se credea ca acest parteneriat ostentativ era sortit eșecului. A fost o mare greșeala. Și chiar cand cele doua puteri și-au aprofundat legaturile, oficialii de la Washington au ramas disprețuitori. „Au […] The post Ghimpele care impunge Occidentul: alianța China-Rusia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, liderii NATO se intalnesc la un summit la Washington. Alianța implinește 75 de ani de la inființare. La 4 aprilie 1949, reprezentanții a 12 țari au semnat Tratatul Atlanticului de Nord la Washington, DC. Cu un numar de 32 de state in componența alianța și-a gasit un nou scop in descurajarea…

- UPDATE:”NATO. Astazi am organizat o reuniune speciala privind activitatea noastra cu Alianta in domeniul interoperabilitatii si perspectivele pentru acest an. Au participat toti oficialii nostri din domeniul relatiilor internationale, ministrul apararii si echipa de cooperare internationala a ministerului”,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, transmite ca, in cele 20 de decenii de la aderarea la NATO, țara noastra a contribuit la toate eforturile Alianței de asigurare a securitații și a prosperitații statelor membre. „Astazi, Romania celebreaza 20 de ani de la aderarea la Alianța Tratatului Atlanticului…

- Inteligența artificiala (IA) s-a adaugat globalizarii, incalzirii climatice și revoluției digitale pentru a defini secolul XXI la nivelul intregii umanitați. Temele in discuție par sa priveasca acțiunea umana ca principal motor al unei transformari postumane: suntem, ni se tot spune, cel mai mare dușman…

- Ucraina lucreaza pentru a-si securiza la summitul de la Washington, din luna iulie, ''un pas mare si solid'' catre aderarea la NATO, a afirmat marti ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, potrivit Reuters, relateaza Agerpres. Ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, spunea luna trecuta ca…

- „Nu mai avem stanga și dreapta in momentul acesta pe scena politica. Avem suveraniști, patrioți, și globaliști sataniști. Suntem singurul partid parlamentar prezent la aceasta conferința internaționala. Vidanjorii din presa se intrebau cum am intrat, cat am platit. Nu am platit nimic! Am fost invitați,…

- De la inceputul invaziei, Moscova și-a imbunatațit structura de comanda și control, capacitatea de aparare, strategia de asalt - chiar daca una simpla, bazata frecvent pe soldați „de unica folosința” - și-a dezvoltat abilitațile de razboi electronic, și-a marit armata de drone și, cel mai important,…

- NATO ar trebui sa fie pregatita pentru perspectiva atacurilor rusești cu rachete in Europa in cazul unui razboi total cu Rusia, a declarat generalul locotenent Alexander Sollfrank, comandantul centrului de logistica militara al NATO din Germania, intr-un interviu pentru The Times, publicat in ianuarie.…