- "Miracol la PSD. Cuprins de un acces brusc de demnitate si buna-cuviinta, Marcel Ciolacu, pentru cine nu stie presedinte al PSD, cere demisia Guvernului pentru ca prim-ministrul a fumat in Palatul Victoria. Ceea ce face PSD acum se cheama, in limbaj simplu, ipocrizie. Domnul Ciolacu putea sa dea…

