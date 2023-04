Stiri pe aceeasi tema

- UE pregatește „restricții de urgența” asupra importurilor de cereale ucrainene catre cinci state membre din apropierea țarii sfașiate de razboi, inclusiv Romania, cedandu presiunilor Poloniei și Ungariei, dupa ce acestea au luat masuri unilaterale pentru a liniști fermierii locali., scrie publicația…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va discuta miercuri cu omologul ucrainean, Mikola Solski, despre impactul importurilor de cereale ucrainene si masurile care pot fi luate pentru gestionarea acestei crize, potrivit Agerpres. Discutia dintre cei doi ministri va avea loc in format online.

- „Pe langa actiunea in anulare, eu am mai solicitat ceva important Curtii de Justitie a Uniunii Europene si anume, pe viitor, deputatii in Parlamentul European sa aiba calitate de reclamant privilegiat in relatia cu Curtea de Justitie a Uniunii Europene. In ceea ce priveste actiunile Consiliului Uniunii…

- Mihai Tudose a fost intrebat, sambata, la Prima TV, despre faptul ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, este criticat de europarlamentarul Dacian Ciolos pentru ca nu a negociat cum trebuie la Bruxelles si fermierii romani au primit compensatii de doar 10 milioane de euro. “El, care atunci cand a fost…

- Soluțiile pe care Europa incearca sa le gaseasca pentru a rezolva criza din Ucraina nu funcționeaza. Poate pune capat conflictului doar incetarea focului. Despre acest lucru a declarat Ministrul Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, intr-un interviu acordat…

- Consiliul de securitate al ONU a organizat in 8 februarie o reuniune ce a avut ca tema proliferarea armelor in Ucraina, la solicitarea misiunii permanente a Rusiei la ONU. Reprezentantul Chinei a solicitat țarilor implicate sa inceteze extinderea sancțiunilor, sa opreasca furnizarea de arme și sa rezolve…

Romanii nu sunt fraierii Uniunii Europene și nici cetațeni de rang doi, a spus europarlamentarul Rareș Bogdan, in Parlamentul European, de fața cu Johannes Hahn, comisarul austriac care a reprezentat Comisia in PE.