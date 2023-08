Dacia vrea să devină „un rival serios pentru Jeep” Ambitiile sefilor Renault Group si ai Dacia par a include o posibila pozitionare a marcii Dacia in competitie cu celebrul brand american Jeep, cunoscut pentru modelele sale cu caracteristici off-road. „De aici a venit tema de outdoor”, spune Laurens van den Acker, vicepresedinte Renault Group si sef al designului peste toate marcile grupului, inclusiv Dacia, pentru Autocar, conform . Tema „outdoor” si cea de „aventura” pe care Dacia o foloseste in prezent pentru a-si promova masinile vrea sa contureze o imagine tot mai puternica a masinilor Dacia in directia data de modelul Duster, care a devenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

