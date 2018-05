Stiri pe aceeasi tema

- Șeful ANCOM, Sorin Grindeanu, susține ca dorește sa inițieze o Strategie Naționala pentru introduce in Romania rețeaua de tip 5G. El susține ca acest tip de rețea va ”insemna o alta abordare”, dar arata ca trebuie gandit bine inainte de a introduce noua tehnologie, pentru ca va afecta mai multe domenii.…

- Grupul auto francez Renault va prezenta la urmatorul salon auto de la Moscova un crossover compact, o noua silueta in gama Renault, care va permite grupului francez sa isi continue cresterea pe piata internationala, transmite agentia Reutres, citata de economica.net. ...

- Renault va experimenta pe piața din Rusia și in estul Asiei cu un SUV de dimensiunile lui Duster care se va diferenția prin faptul ca este "mai rafinat", conform oficialilor marcii franceze. SUV-ul ar putea veni sub sigla Dacia și in Europa, dar nu ai devreme de 2020.

- Actuala platforma tehnica pe care sunt produse modelele Dacia va fi eliminata, in locul acesteia urmand sa apara, pe viitoarele generații ale familiei Logan și Sandero, o platforma tehnica noua care va debuta in 2018 odata cu lansarea noii generații Clio.

- Ion Iordache: Sindicatul a ramas la solicitarea sa anterioara de crestere salariala de 500 de lei pentru toti salariatii si administratia a propus o crestere de 80 de lei, lucru care nu ne-a multumit. Consideram insignifiant pentru ce se intampla in piata romaneasca, ma refer cresterile de preturi…

- McDonald's a luat o decizie radicala in ceea ce priveste meniurile sale, modificand unul dintre cele mai populare produse. Ca raspuns la cererile repetate pentru o dieta mai sanatoasa, McDonald's a eliminat cheeseburgerul din meniurile Happy Meal, adresate in principal celor mici.

- De la 25 martie, Uniunea Europeana ar urma sa treaca la ora de vara, insa deputații europeni sunt preocupați de efectele asupra populației ale schimbarii orei. Prin urmare, au cerut o evaluare a regimului actual al orei si, daca este necesar, o revizuire a regulilor. Initiative cetatenesti au aratat…

- Ieri, platforma GSP Saturn, sub pavilion Panama, a inceput sa treaca prin stramtoarea Istambului, pe sub Podul Fatih Sultan Mehmet, catre Marea Neagra, din Marea Marmara.Uriasa platforma petroliera a fost urmarita de pe celebrul pod intr un entuziasm general, de mii de oameni, care au facut fotografii…