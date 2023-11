„Dacia. L’ultima frontiera della romanità”, o inedită expoziție în capitala Italiei, organizată cu contribuția a zeci de muzee din România Cu prilejul aniversarii a 150 de ani de la inființarea primei agenții diplomatice romanești in Italia, la inceputul acestei saptamani a fost vernisata la Roma expoziția „Dacia. L’ultima frontiera della romanita”. Expoziția prezinta peste o mie de artefacte din 47 de muzee din Romania, printre care și muzeele din vestul țarii. Muzeul Național al Banatului […] Articolul „Dacia. L’ultima frontiera della romanita”, o inedita expoziție in capitala Italiei, organizata cu contribuția a zeci de muzee din Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

