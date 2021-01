Dacia intră pe segmentul C de mașini mici de familie. Planurile francezilor de la Renault pentru următorii ani Dacia intra pe segmentul C de mașini mici de familie. Planurile francezilor de la Renault pentru urmatorii ani Grupul auto francez Renault si-a fixat ca obiectiv imbunatatirea profitabilitatii si majorarea reducerilor de costuri, in noul plan strategic "Renaulution" prezentat joi de directorul general Luca de Meo, transmite Bloomberg. Conform acestui plan, grupul Renault vrea să atingă o marjă operaţională de 3% până în 2023, pentru ca în 2025 să atingă o marjă operaţională de cel puţin 5%. Comparativ, în… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

