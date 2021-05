Stiri pe aceeasi tema

- Dupa unul dintre cei mai dificili ani, industria auto globala se redreseaza, consumatorii revenind in showroom-uri, dupa restrictiile impuse in timpul pandemiei, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg, informeaza AGERPRES . Cei mai mari producatori auto au raportat o crestere de doua cifre ale…

- Un grav accident de circulație a avut loc, vineri dimineața, pe DN 13, la iesirea din localitatea brasoveana Rotbav. Patru persoane au murit. Patru persoane au decedat in urma accidentului. Mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR. „Toate cele patru victime erau ocupanți ai autoturismului. Conducatorul…

- Renault a raportat o scadere a veniturilor cu 1,1% pentru cele trei luni pana in martie, in timp ce se lupta sa scape de consecințele pandemiei COVID-19. Sub directorul executiv Luca de Meo, care a preluat fraiele in iulie anul trecut, compania cauta sa produca mai puține mașini și sa se concentreze…

- Huawei a anunțat, la cea de-a 19-a expoziție internaționala a industriei de automobile din Shanghai, ca va comercializa, alaturi de compania auto chineza Seres, un vehicul electric – noul Seres SF5, ce va fi disponibil in magazinele Huawei din toata China. Este pentru prima data, cand Huawei include…

- Daimler AG a prezentat joi EQS, fratele electric al berlinei sale de lux Mercedes-Benz Clasa S, primul dintr-o familie de mașini Mercedes-Benz construite pe o platforma dedicata vehiculelor electrice. Va fi pus in vanzare in Europa și Statele Unite in august, și in China in ianuarie. Vanzarile de mașini…

- Producatorul auto Mercedes-Benz Daimler a anunțat ca iși va accelera trecerea la mașinile electrice, pe fondul unui start fericit al anului 2021 pentru EV-uri, in ciuda lipsei globale de cipuri semiconductoare. Compania nu a oferit detalii despre cat de repede va fi electrica gama de mașini. In 2019,…

- Sindicatele Renault din Franța critica dur faptul ca grupul auto va produce la o uzina din China primul model electric al Dacia. Sindicatele sunt de parere ca e de neconceput și argumenteaza ca amprenta de carbon va fi mare. Dacia Spring are o autonomie promisa de 225 km, viteza maxima este de 125 km/h,…

- In ianuarie 2021, au fost produse in Romania 38.431 autoturisme, o scadere cu 10.71% fața de ianuarie 2020 cand s-au produs 43.043 unitați. Dintre acestea 19.809 unitați au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 18.622 unitati de uzina Ford de la Craiova. Dincolo de efectele pandemiei, piața auto…