- Dacia a lansat in urma cu șase ani o platforma de vanzari online. Astfel, achiziționarea unui model Dacia a devenit mult mai simpla, lucru demonstrat și de numarul tot mai mare de clienți care prefera aceasta metoda. Spre exemplu, de la inceputul anului 2024, aproximativ 4.500 de clienți și-au rezervat…

- Supermasina U9 va face parte din brandul de lux Yangwang al BYD, care este disponibil abia de anul trecut si care a lansat alte doua vehicule. Potrivit BYD, U9 va putea atinge o viteza maxima de 309,19 km/h. De asemenea, va putea accelera pana la 100 km/h in 2,36 secunde. Acest lucru este comparabil…

- Oficialii APIA susțin ca mașinile mHEV sunt mai puternic subvenționate decat cele PHEV iar aceasta situație reprezinta o „anomalie” existenta in Rabla Plus 2024. Intr-o dezbatere despre perspectivele pieței auto pentru anul 2024 , Dan Vardie, președintele Asociației Producatorilor și Importatorilor…

- Astfel, electricele si hibridele sunt principalele categorii de masini rulate care se vor tranzactiona mai scump, datorita popularitatii in crestere a acestora.Conform sursei citate, cresterea preconizata a segmentului electrice second-hand vine pe fondul diminuarii valorii ecotichetului Rabla Plus,…

- ANAF scoate la vanzare mai multe autoturisme in luna februarie, in mai multe localitați din țara, printre care modele Audi, BMW, Dacia, Skoda și Opel. Mașinile au prețuri cuprinse intre 450 de euro și peste 10.000 de euro, plus TVA. In cazul in care o mașina nu se vinde la prima licitație, prețul scade…

- Prețurile de vanzare ale mașinilor second-hand vor continua sa creasca, anul acesta, in Romania, insa nu la același nivel cu cel inregistrat in 2023, cand, in medie, mașinile second-hand s-au scumpit cu 18%. Electricele și hibridele sunt principalele categorii de mașini rulate care se vor tranzacționa…

